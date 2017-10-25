Мелочь для Машеньки. Сколько денег собрали для маленькой мурманчанки

Сколько весит ведро десятикопеечных монет? Ответ на этот вопрос знают организаторы акции «Миллион мелочью», который собирали для маленькой мурманчанки Маши Пазыч.

Около двух десятков вёдер с монетами - это то, что волонтёры собрали во время акции «Миллион мелочью» для мурманчанки Маши Пазыч. Акция длилась почти две недели, один раз ящики ставили в торговом центре, 4 дня копилка стояла на благотворительной ярмарке, в остальное время люди, желающие помочь, могли принести монеты в магазин-партнёр акции.



Юлия Иванова, волонтёр: «По сравнению с другими акциями в этот раз видно, что людям стало чуть сложнее жить. И для всех каждая копейка теперь не просто так, что мы на ветер выбрасываем, мы уже считаем. И тем дороже, тем ценнее каждый рубль, который мы собрали в процессе этой акции».



Всю мелочь принял и подсчитал банк. Оказалось, что 5-литровое ведро с 10-копеечными монетами - это 800 рублей. Такой же объём 50-копеечных монет - две тысячи. 5 литров с десятью рублями равняются 18 тысячам рублей. Всего акция «Миллион мелочью» принесла 52 325 рублей. Ещё немалую часть суммы помогла собрать благотворительная ярмарка. Хэнд-мейд мастера безвозмездно отдавали свои работы, чтобы все вырученные средства могли пойти на операцию для Маруси. И очень много денег мурманчане принесли бумажными купюрами или перевели на банковский счёт.



Мария Пазыч, мама Машеньки: «Мы уже собрали 760 тысяч. Благодаря выставке авторских работ и акции «Миллион мелочью» порядка 200 тысяч мы собрали. В общем, движется сбор, движется. И мы очень надеемся, что, всё-таки, скоро мы его закроем и поедем на операцию».



760 тысяч - это даже не половина суммы. Счёт немецкая клиника выставила на 2 миллиона 520 тысяч рублей. Цифра огромная, но только специалисты из Германии готовы провести операцию, после которой Маше получится выправить ножки и она начнёт учиться ходить.



Мария Пазыч, мама Машеньки: «Была дата на ноябрь, но мы уже не успели. Потому что мы должны были перевести 50% аванса и, к сожалению, такой суммы у нас не было в тот момент в наличии. Поэтому когда будет общая сумма, мы будем снова проситься, и нам будут выставлять эту дату».



А пока Маруся гуляет только в коляске. Радости от долгих прогулок в холодное время не доставит никакая тёплая одежда. И о весёлых зимних играх девочка пока может только мечтать. Если вы хотите помочь Маше обрести счастливое детство, то информация о том, как это сделать, есть в контакте, в группе Маняшин путь к победе! А мобильный перевод можно сделать прямо сейчас, номер телефона для перевода сейчас на ваших экранах.