16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мелочь для Машеньки. Сколько денег собрали для маленькой мурманчанки

20:0725 октября 2017Просмотров: 74

Сколько весит ведро десятикопеечных монет? Ответ на этот вопрос знают организаторы акции «Миллион мелочью», который собирали для маленькой мурманчанки Маши Пазыч.

Около двух десятков вёдер с монетами - это то, что волонтёры собрали во время акции «Миллион мелочью» для мурманчанки Маши Пазыч. Акция длилась почти две недели, один раз ящики ставили в торговом центре, 4 дня копилка стояла на благотворительной ярмарке, в остальное время люди, желающие помочь, могли принести монеты в магазин-партнёр акции.

Юлия Иванова, волонтёр: «По сравнению с другими акциями в этот раз видно, что людям стало чуть сложнее жить. И для всех каждая копейка теперь не просто так, что мы на ветер выбрасываем, мы уже считаем. И тем дороже, тем ценнее каждый рубль, который мы собрали в процессе этой акции».

Всю мелочь принял и подсчитал банк. Оказалось, что 5-литровое ведро с 10-копеечными монетами - это 800 рублей. Такой же объём 50-копеечных монет - две тысячи. 5 литров с десятью рублями равняются 18 тысячам рублей. Всего акция «Миллион мелочью» принесла 52 325 рублей. Ещё немалую часть суммы помогла собрать благотворительная ярмарка. Хэнд-мейд мастера безвозмездно отдавали свои работы, чтобы все вырученные средства могли пойти на операцию для Маруси. И очень много денег мурманчане принесли бумажными купюрами или перевели на банковский счёт.

Мария Пазыч, мама Машеньки: «Мы уже собрали 760 тысяч. Благодаря выставке авторских работ и акции «Миллион мелочью» порядка 200 тысяч мы собрали. В общем, движется сбор, движется. И мы очень надеемся, что, всё-таки, скоро мы его закроем и поедем на операцию».

760 тысяч - это даже не половина суммы. Счёт немецкая клиника выставила на 2 миллиона 520 тысяч рублей. Цифра огромная, но только специалисты из Германии готовы провести операцию, после которой Маше получится выправить ножки и она начнёт учиться ходить.

Мария Пазыч, мама Машеньки: «Была дата на ноябрь, но мы уже не успели. Потому что мы должны были перевести 50% аванса и, к сожалению, такой суммы у нас не было в тот момент в наличии. Поэтому когда будет общая сумма, мы будем снова проситься, и нам будут выставлять эту дату».

А пока Маруся гуляет только в коляске. Радости от долгих прогулок в холодное время не доставит никакая тёплая одежда. И о весёлых зимних играх девочка пока может только мечтать. Если вы хотите помочь Маше обрести счастливое детство, то информация о том, как это сделать, есть в контакте, в группе Маняшин путь к победе! А мобильный перевод можно сделать прямо сейчас, номер телефона для перевода сейчас на ваших экранах.

Реклама
Читайте также
Гость программы «Вовремя лайт» Сергей Сучков — управляющий директор ОАО «Севморнефтегеофизика»«Крутящий момент»Мурманчанам подозрительная фирма предлагает поменять водосчётчикиСегодня в Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие IV Дней инноваций Мурманской области
Ремонт фасадов в центре Мурманска прекращают до весныВ Росляково столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшиеГубернатор Марина Ковтун: «У нас есть ресурсы, чтобы помочь в продвижении наиболее интересных инновационных проектов»В подозрительной коробке, оставленной у здания Североморского суда, лежали старые вещиВ Мончегорске пройдут соревнования по боксу памяти мэра города Игоря ЕрмаковаВладимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс