Министр энергетики России назвал себестоимость добычи нефти

Себестоимость добычи нефти в России в среднем составляет $10-15 за баррель.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выступление министра энергетики Александра Новака в ходе правительственного часа в Госдуме.

Эта цифра включает в себя как операционные издержки, так и возврат инвестиций капитального характера, объяснил министр.

Но это именно средний показатель, уточнил Новак. Он добавил, что на ряде месторождений, где амортизировано имущество, себестоимость может быть и два, три, пять долларов.

«А где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее 50 долларов за баррель, 40 долларов», - сказал министр.