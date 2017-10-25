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Министр энергетики России назвал себестоимость добычи нефти

15:3025 октября 2017Просмотров: 120

Себестоимость добычи нефти в России в среднем составляет $10-15 за баррель.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выступление министра энергетики Александра Новака в ходе правительственного часа в Госдуме.

Эта цифра включает в себя как операционные издержки, так и возврат инвестиций капитального характера, объяснил министр.

Но это именно средний показатель, уточнил Новак. Он добавил, что на ряде месторождений, где амортизировано имущество, себестоимость может быть и два, три, пять долларов.

«А где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее 50 долларов за баррель, 40 долларов», - сказал министр.

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