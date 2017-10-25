Минобороны купит гидрографический катер стоимостью более миллиарда рублей

Военные готовы заплатить 1,15 млрд рублей за большой гидрографический катер. Планируется, что катер будет базироваться в Мурманске в войсковой части 90719 Северного флота.

Министерство обороны России объявило тендер на закупку большого гидрографического катера проекта 19920 (шифр «Баклан»). По условиям конкурса, опубликованном на сайте госзакупок, ведомство ожидает поставку до 25 октября 2020 года.

Гидрографические катера типа «Баклан» нужны для обеспечения безопасности судоходства: лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального оборудования и грузов на необорудованное побережье на удалении до 1000 миль.

Катера оснащены современным оборудованием, которое значительно расширяет возможности гидрографических и гидрологических работ, сообщает Flotprom.Ru

Водоизмещение катеров проекта 19920 составляет 295 тонн, длина – 36,4 метра, ширина – 7,9 метра, осадка – 1,98 метра. Скорость полного хода – 11 узлов. Автономность – 10 суток.

Фото: Korabli.Eu