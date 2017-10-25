Молодой парень из Шонгуя разбил битой чужую машину

В дежурную часть обратился 22-летний житель Мурманска. Молодой человек сообщил о том, что неизвестный повредил его автомобиль «ВАЗ-2115», который был припаркован у дома по проспекту Кирова. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, опросили потерпевшего и выяснили, что в противоправных действиях есть основания подозревать мужчину, с которым он находился в ссоре.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах.

На одной из записей было зафиксировано, как неизвестный, используя биту, умышленно повреждает чужой автомобиль.

Потерпевший узнал в злоумышленнике молодого человека, с которым у него недавно возник конфликт.

Полицейскими был установлен и задержан житель поселка Шонгуй 1991 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет заключения.