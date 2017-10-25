Мурманчанин не смог вылететь из России из-за долга в 250 тысяч рублей

В отделе судебных приставов Октябрьского округа Мурманска на исполнении находилось производство о взыскании с мурманчанина более 250 тысяч рублей.

Добровольно требования исполнительных документов должник не исполнил.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника, однако застать его дома не удавалось. На требования судебного пристава о явке должник не реагировал.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении ему права на выезд за пределы России на полгода.

Должник, при попытке пересечь границу России, был задержан в аэропорту и не смог вылететь. На следующий день он явился к судебному приставу и погасил задолженность в полном объеме.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничение на выезд было снято, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.