Мурманчанин за ночь похитил четыре аккумулятора и две автомагнитолы

В полицию Мурманска поступило сообщение от директора одного из СТО, что ночью со стоянки перед автосервисом из шести автомобилей похищены четыре аккумулятора и две автомагнитолы.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска увидели, что хищение совершил мужчина.

Вместе с неизвестной женщиной он обошел стоянку и проверил все автомобили, выбрав те, из которых можно было похитить имущество.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Ранее судимый за аналогичное преступление житель Мурманска 1984 года рождения признался в содеянном.

Он пояснил, что планировал продать похищенное. В ходе обыска по месту жительства часть имущества была обнаружена и изъята.

В отношении задержанного следователем ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет.