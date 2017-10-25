Мурманским полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителя

Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования в районе Абрам-мыса, увидели автомобиль «ВАЗ-2112», двигающийся с нарушением ПДД.

Законное требование сотрудников полиции об остановке для проверки документов водитель транспортного средства не выполнил и продолжил движение.

Полицейские начали преследование автомобиля, требуя остановить автомобиль по громкой связи, но водитель проигнорировал данное требование.

Так как автомобиль двигался со значительным превышением скорости и представлял реальную угрозу для других участников движения, создавая аварийные ситуации, в том числе с выездом на полосу встречного движения, полицейские в районе Дровяного приняли решение применить табельное оружие для остановки машины.

В ходе погони полицейские несколько раз выстрелили в автомобиль, попав во все четыре колеса машины, водителю травмы в результате стрельбы не причинялись.

В результате погони автомобиль был остановлен на Прибрежной дороге в районе авторынка.

Личность водителя, управлявшего автомобилем, установлена.

По предварительным данным, водитель – житель Полярного 1995 года рождения – управлял транспортным средствам, не имея прав, двигался на автомобиле без регистрации с подложными номерами, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.