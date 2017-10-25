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Не пристегнулся, не переобулся, не уступил. Сводка ДТП по Мурманской области

20:0525 октября 2017Просмотров: 88

С 18 по 24 октября в Мурманской области произошло сразу два десятка серьёзных ДТП, в которых пострадали и погибли люди.

За неделю на дорогах Мурманской области произошло 20 аварий, в которых 21 человек пострадал и двое погибли.

20 октября 2017 года около 6 часов утра на 1230 км автодороги Р-21 «Кола» Мончегорского района водитель, управляя автомобилем «Мерседес», по предварительной информации не справился с управлением, допустил столкновение со стоящим на обочине полуприцепом «Донбур». В результате происшествия водитель автомобиля «Мерседес» - молодой человек 23 года - обслужен амбулаторно, а его пассажир - мужчина 1967 года рождения - скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

7 аварий произошло с участием пешеходов. 5 из них - по вине водителей. Так, днём, 19 октября на проспекте Кирова водитель Рено допустил наезд на 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была обслужена амбулаторно.

Александр Игнатович, представитель ГИБДД: «23 октября около 11 часов 40 минут на 74 км автодороги «Оленегорск-Ловозеро» водитель, управляя автомобилем «Форд Фьюжен», по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения с последующим съездом в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП 63-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжен» скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка».

Многие ДТП произошли потому, что водители до сих пор не поставили зимнюю резину. ГИБДД настоятельно обращается к автолюбителям с просьбой либо переобуться, либо не выезжать на дорогу.

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