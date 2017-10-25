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«Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера

12:4125 октября 2017Просмотров: 65

«Норникель» выступил инициатором проведения Слета социальных предпринимателей Севера, который состоится 22-23 ноября 2017 г. в Норильске.

Участники мероприятия обсудят тренды и перспективы развития социального предпринимательства в северных регионах, меры поддержки социального бизнеса, передовой опыт в этой области как в России, так и за рубежом.

В ходе слета пройдут открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства. Участники мероприятия познакомятся со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, с инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, с примерами успешных предпринимательских проектов, в том числе открытых по франшизе.

Представители компании «Норникель» представят новые направления поддержки социальных предпринимателей в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Завершится мероприятие нетворкинг-сессией, которая поможет завести полезные знакомства, найти ресурсы и объединиться с другими участниками для реализации совместных проектов.

Накануне мероприятия для экспертов и участников из других регионов будет организован квест-путешествие «Норильск предпринимательский» для знакомства с кейсами социальных предпринимателей Норильска.

Программа слета социальных предпринимателей Севера и регистрация на мероприятие

Для справки:

Развитие социального предпринимательства — одно из направлений благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Его цель — поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных вопросов. С 2014 г. компания через это направление поддержала 19 бизнес-проектов на общую сумму 68,5 млн руб.

 

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