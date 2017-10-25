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«Норникель» повышает надежность электроснабжения производственных объектов в Заполярном

11:3025 октября 2017Просмотров: 58

В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») началась реконструкция подстанции ПС-15, осуществляющей электроснабжение насосной станции оборотного водоснабжения (НСОВ) участка хвостового хозяйства обогатительной фабрики.

ПС-15 находится в эксплуатации более 50 лет. Оборудование подстанции выработало свой ресурс и перестало удовлетворять современным требованиям. К тому же производители прекратили выпуск необходимых запасных частей и блоков, что увеличило вероятность возникновения нештатных ситуаций.

Во время реконструкции на подстанции будет проведена замена устаревшего оборудования на современное, с возможностью дальнейшего заказа необходимых запасных частей и комплектов для обслуживания и ремонтов. Кроме того, проектом предусмотрена возможность оперативного удаленного управления оборудованием.

Модернизация ПС-15 позволит наладить надежное электроснабжение НСОВ и обеспечить стабильную и безаварийную работу оборудования хвостового хозяйства, а значит и всей обогатительной фабрики.

«Норникель» инвестирует в реализацию проекта более 130 млн. руб. Предполагается что работы по реконструкции подстанции завершатся в 2019 году.

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