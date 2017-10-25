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«Норникель» принял участие во II Российско-южноафриканской конференции по металлам платиновой группы

14:3725 октября 2017Просмотров: 48

Вторая Российско-южноафриканская конференция по металлам платиновой группы (МПГ) состоялась вчера в Москве.

Участники обсудили ситуацию на мировом рынке, текущие и планируемые геологические проекты, роль новых технологий в повышении эффективности переработки руд, а также меры по противодействию незаконному обороту сырья драгметаллов.

Конференцию открыли заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ-руководитель Роснедр Евгений Киселев и министр минеральных ресурсов Южно-Африканской Республики Мосебензи Джозефа Зване.

Киселев отметил, что Россия и ЮАР обладают более 80% общемировых запасов металлов платиновой группы.

По его словам, сейчас «существует большое количество факторов для роста инвестиций» в их производство. В числе таких факторов он назвал переход на наилучшие доступные технологии в России, а также тенденцию к ужесточению мониторинга автомобильных выбросов в странах Евросоюза, что может увеличить спрос на палладий.

«С начала 2017 года цена на этот металл выросла на 48%, и мы ждем инвестиций в саму отрасль, в новые геологические проекты», — отметил Киселев.

Он также напомнил, что вопросы углубления сотрудничества в области производства МПГ неоднократно отмечались в ходе встречи президентов России и ЮАР, в частности, в ходе беседы, состоявшейся во время саммита БРИКС в сентябре 2017 г. в Китае.

Представитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владимир Загоскин в своем выступлении рассказал о результатах взаимодействия с крупнейшими платинодобывающими компаниями, работающими в ЮАР (Anglo American, Impala Platinum, Lonmin, Royal Bafokeng Platinum) в рамках комитета по безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы.

По словам Загоскина, совместными усилиями бизнеса и государственных органов удалось значительно продвинуться по таким направлениям, как расширение полномочий национальных ведомств и формирование страновых планов действий в сфере комплексной защиты цепочек поставок драгоценных металлов.

В этой связи «Норникель» выступает с инициативой создания в рамках смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и ЮАР постоянно действующей структуры, координирующей сотрудничество в области борьбы с хищениями и незаконным оборотом драгосодержащих материалов.

В ходе конференции участникам также был представлен прогноз металлов платиновой группы в пределах Талнахского рудного узла, с которым выступил представитель ООО «Норильскгеология» Виктор Радько.

Для справки:

Российско-южноафриканская рабочая группа по металлам платиновой группы была создана в 2013 г. в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительствами РФ и ЮАР при осуществлении сотрудничества в отношении металлов платиновой группы.

Первая конференция по металлам платиновой группы состоялась в России в мае 2016 г., по итогам которой стороны подготовили предложения по совместной разработке стандарта геолого-технологического картирования (Geometallurgy) месторождений металлов платиновой группы.

В работе II Российско-южноафриканской конференции приняли участие представители Торгово-промышленной палаты России, Минфина, МИДа, Минэкономразвития, ФГБУ ВИМС, ФГУП ВИМС, НИТУ МИСиС, «Норникеля», и других российских компаний, работающих в сфере добычи и переработки МПГ.

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