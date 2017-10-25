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«Норникель» признан компанией года в области конкурентных закупок

13:2225 октября 2017Просмотров: 35

Итоги ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок» подведены в Москве. «Норникель» получил наивысшую оценку экспертного совета и главную награду — гран-при. Компания намерена и дальше вести работу по оптимизации закупок, т.к. это одно из ключевых условий выполнения программы повышения эффективности.

В 2017 г. на получение главной в России профессиональной награды для закупщиков претендовали 127 компаний. Профессиональное сообщество высоко оценило проект «Норникеля» по улучшению закупочной функции. Проект стартовал в 2014 г. Его цель — оптимизировать процесс закупок и тем самым принести максимальную выгоду компании.

В результате повышения прозрачности закупочных процедур по итогам 2016 г. общую стоимость приобретенных материалов и оборудования удалось снизить на 5%, что ниже отраслевых индексов и показателей Росстата. Кроме того, компания запустила автоматизированную систему управления взаимоотношениями с поставщиками на платформе SAP SRM, что позволило сделать процесс закупок более конкурентным и прозрачным.

Группа компаний «Норникель» отличается многообразием направлений деятельности, а также широкой географией: предприятия располагаются от Краснодарского края на юге до крайнего севера Красноярского края и от Финляндии на западе до Забайкальского края на востоке России.

Эти факторы обуславливают сложность закупок для нужд группы. В числе проектов, для которых приобретаются материалы и оборудование — строительство Быстринского горно-обогатительного комбината «с нуля», реконструкция аэропорта Норильска в условиях Крайнего Севера, прокладка оптико-волоконной линии связи из Нового Уренгоя в Норильск. Снабжение осуществляется по реке Енисей и Северному морскому пути с использованием собственного флота в период навигации, а также по воздуху.

Всего компания использует 48 агрегированных закупочных категорий. Только машины и оборудования общепромышленного назначения, которые закупает группа, объединены в 200 подкатегорий.

Премия «Лидер конкурентных закупок» — первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Премия была учреждена в 2012 г., ее ключевая цель — привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенных вклад в развитие всего рынка.

Награды вручаются в девяти номинациях. В 2017 г. в состав общественного совета премии вошло 53 эксперта (руководители закупочных подразделений крупнейших российских и международных компаний — «ВымпелКом», ЮниКредит Банк, «Мегафон», МГТС, «Московская Биржа», «ММК», Siemens, «Россети» McDonald’s, «АФК Система», и др).

 

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