Норвежский фильм с русской душой. Лента «Каренина и Я» откроет фестиваль «Северный Характер».

Документальный фильм «Каренина и Я», снятый итальянским режиссером Томмазо Моттолой с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли, откроет Международный Фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ «Северный Характер» в Мурманске.

Премьера состоится в кинотеатре «Мурманск» 23 ноября 2017 года в 18.30.

Звезда норвежского театра Гёриль Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке, которым она не владеет. Актриса отправляется в физически и эмоционально непростое путешествие на родину Толстого, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя. Гёриль не подозревала, что роль Анны Карениной станет главной в ее судьбе и изменит её жизнь.

«Этот фильм делает людей ближе друг другу – сокращает расстояния не только в умах, но и в сердцах», - считает актриса Гёриль Маусет, которая очень гордится тем, что фильм «Каренина и Я» откроет кинофестиваль «Северный Характер» в Мурманске в этом году.

«Каренина и Я» вошел в конкурсную программу фестиваля в номинации «Документальный фильм». Режиссером фильма выступил супруг Маусет Томмазо Моттола. Он признался, что очень рад тому, что картина откроет фестиваль и что для него честь – представить фильм в Мурманске.

Предыстория картины, которая покорила уже несколько крупных фестивалей, такова: еще в 2013 году Маусет, которая ранее исполнила роль Карениной у себя на родине, пригласили сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке - на сцене Приморского драматического театра имени Горького.

Вместе с мужем и сыном она отправилась в путешествие из Мурманска через Россию по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем.

Моттола же снимал фильм об этом путешествии, о художественных исканиях актрисы и ее попытке выучить русский язык. Работа над лентой продолжилась и после премьеры спектакля на Дальнем Востоке, и в итоге заняла больше четырех лет.