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Памятник воинам-оленеводам появится в Мурманске

20:0625 октября 2017Просмотров: 103

В Мурманске вскоре может появиться памятник бойцам оленетранспортных батальонов, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инициативная группа, состоящая из представителей коренных народов севера, обратилась к региональным властям с предложением увековечить подвиг оленно-транспортных батальонов. И вот уже выбраны эскизы и место установки.

Они разрушали мосты и дороги, а затем, как призраки, исчезали в снежных полях. Гитлеровцам не удавалось противостоять этим рейдам. «Русские воюют не по правилам», - сетовали егеря генерала Дитля, - «Сам чёрт выдумал тундру в помощь большевикам».

Кадры этого документального фильма из архива государственного кинофонда рассказывают о героях-оленеводах. В первую военную зиму во всех дивизиях 14 армии Северного флота стали организовываться оленетранспортные подразделения. В них служили саами, ненцы и коми.

Елена Яковлева, руководитель Ассоциации кольских саамов: «Важно отдать долг нашим воинам, нашим предкам. За то, что они защитили нашу родину, за то, что сегодня мы живем свободно, в красивой, прекрасной, могучей нашей стране. И то, что для нас важно, чтобы наша молодежь была так же патриотично настроена, и они были такими же сильными, как наши предки».

Вопрос установки памятника воинам-оленеводам обсуждается в Мурманской области уже несколько лет. С такой инициативой выступили представители коренного малочисленного народа - саами. Все документы уже готовы.

Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов Мурманска: «Единственный вопрос был в том, в каком месте ставить, это практическая часть. Одни мечтали поставить эту скульптурную группу на Семеновском озере, другие предложения были - в каком-нибудь другом месте города».

В итоге, решено было выбрать площадку перед зданием администрации первомайского округа.

Возможно, памятник появится уже в следующем году. После установки именно здесь каждое 20 ноября будет отмечаться день памяти оленно-транспортных батальонов.

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