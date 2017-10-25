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Педофил из Кандалакши проведет три года за решеткой

13:1325 октября 2017Просмотров: 96

Георгий Ковалев, 1942 г.р., признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как выяснилось, 11 июня этого года Ковалев, находясь в одной из квартир в Кандалакше, будучи нетрезв, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, достоверно зная, что потерпевшая не достигла четырнадцатилетнего возраста, совершил насильственные действия сексуального характера, причинив потерпевшей физическую боль, моральные страдания, а также вред ее физическому и нравственному развитию.

Приговором суда Георгию Ковалеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года, подлежащим исполнению после освобождения.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагая, что его виновность не доказана.

Мурманским областным судом выдвинутая версия Ковалева признана несостоятельной, приговор оставлен без изменения, а жалоба - без удовлетворения, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Приговор вступил в законную силу.

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