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Подводный крейсер Северного флота «Воронеж» уничтожил условную группировку кораблей у побережья Новой Земли

12:0025 октября 2017Просмотров: 48

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Воронеж» подводных сил Северного флота успешно выполнил ракетную стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по условной цели в районе архипелага Новая Земля.

Ракетная стрельба состоялась в рамках морского тактического учения, проходившего под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова. По замыслу учения подводники нанесли поражение отряду кораблей условного противника.

Пуск ракеты прошёл в штатном режиме из подводного положения. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью. Все полётные и технические параметры подтверждены. Приводнение произошло в назначенном районе у побережья Новой Земли.

При выполнении ракетной стрельбы и в ходе всего тактического учения экипаж подводного крейсера «Воронеж» продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Район выполнения учебно-боевых задач был заранее закрыт для полётов и судоходства, сообщает пресс-служба Северного флота. 

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