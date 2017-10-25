Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:
Лицензии нет, а водосчетчики меняют. Очередной «развод» от непонятных контор. Пытаемся узнать, кто закидывает мурманчан сомнительными листовками.
Хай-тек, тренды и информационные технологии основа малого бизнеса. В Мурманске открылись Дни инноваций
Сколько денег влезает в пятилитровое ведро? Итоги благотворительной акции «Миллион мелочью».
Необычные войска в годы Великой Отечественной. Памятник воинам-оленеводам может появиться в Мурманске.
День Российского таможенника. В Мурманске наградили лучших в своей профессии.