Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Лицензии нет, а водосчетчики меняют. Очередной «развод» от непонятных контор. Пытаемся узнать, кто закидывает мурманчан сомнительными листовками.



Хай-тек, тренды и информационные технологии основа малого бизнеса. В Мурманске открылись Дни инноваций



Сколько денег влезает в пятилитровое ведро? Итоги благотворительной акции «Миллион мелочью».



Необычные войска в годы Великой Отечественной. Памятник воинам-оленеводам может появиться в Мурманске.



День Российского таможенника. В Мурманске наградили лучших в своей профессии.

