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Полное видео программы «Новости»

20:0025 октября 2017Просмотров: 89

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 25 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Лицензии нет, а водосчетчики меняют. Очередной «развод» от непонятных контор. Пытаемся узнать, кто закидывает мурманчан сомнительными листовками.

Хай-тек, тренды и информационные технологии основа малого бизнеса. В Мурманске открылись Дни инноваций

Сколько денег влезает в пятилитровое ведро? Итоги благотворительной акции «Миллион мелочью».

Необычные войска в годы Великой Отечественной. Памятник воинам-оленеводам может появиться в Мурманске.

День Российского таможенника. В Мурманске наградили лучших в своей профессии.

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