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Пожилая северянка погибла сегодня в аварии на трассе «Кола»

14:4625 октября 2017Просмотров: 134

Сегодня в 11:13 на 1324 км автодороги Р-21 «Кола» (в районе поселка Тайбола) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина.

По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь со стороны в направлении Мурманска, по неустановленной причине съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся.

В результате происшествия находящаяся на заднем пассажирском сидении пожилая женщина 1937 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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