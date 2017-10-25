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Ремонт фасадов в центре Мурманска прекращают до весны

20:0825 октября 2017Просмотров: 138

Капитальный ремонт фасадов старых сталинок в центре Мурманска в этом году завершается. Технология ремонта не позволяет работать при минусовых температурах. Все ли успели сделать подрядчики из того, что запланировали, сегодня выяснял глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

60 дом по проспекту Ленина. В 2018 году исполнится 80 лет с момента его постройки. В последний раз его капитально ремонтировали 35 лет назад. С 2000-х фасад находился в неприглядном состоянии. Штукатурка облупилась, краска выцвела. Несколько раз куски балкона падали на тротуар. Пока в середине лета строители не взялись за дело.

Константин Татарников, представитель подрядной организации: «Выполнили не совсем все из того, что было запланировано. Порядка 70 процентов. Планировали подготовить под окраску еще Ленина,70. Это фасад на перекрестке Ленина и Егорова. В связи с большим объемом работ и неудовлетворительном состоянии фасада, мы не подготовили их под окраску».

Подрядчику удалось отремонтировать в срок 7 фасадов сталинок в центре города. Наружные работы продолжится весной. А вот капитальный ремонт будет продолжаться круглогодично.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «В этом году ведь мы делаем не только фасады. Всего 130 домов в городе Мурманске находятся в работе фонда капитального ремонта. Это очень важно. И здесь в первую очередь - замена сетей, лифтов, фасады и кровли - это тоже очень важно».

Во время работы возникали неожиданные проблемы. Одна из них заключается в том, что по проекту в «сталинках» нет застекленных балконов. Тем, кто сделал это самостоятельно, необходимо привести всё в исходный вид.

Александр Емельянцев, руководитель фонда капитального ремонта Мурманской области: «Главное, чтобы было решение обоюдное - не препятствие. Возможно, подключить и представителей подрядной организации для оказания помощи по демонтажу. Все это оговаривается. Но для этого нужно разговаривать».

В противном случае, если договориться не получится, решение будет принимать суд. Но тут, как говорят в фонде капремонта, результат предопределен. Застекленных балконов, телеантенн, кондиционеров и прочих несанкционированных навесных конструкций на фасадах домов - объектов культурного наследия быть не должно.

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