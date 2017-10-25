Сегодня отмечается День российского таможенника

Сегодня работники таможенной службы отмечают свой профессиональный праздник. Почетные грамоты, памятные медали и слова благодарности - так лучших сотрудников мурманской таможни поздравил сегодня глава города Дмитрий Филиппов. Подробнее в материале наших корреспондентов.

Таможня стала государственной службой 25 октября 1653 года, когда в России издали Единый таможенный Устав, по которому взимались пошлины в столице и других российских городах. В Мурманске сегодня присутствуют практически все виды таможенного контроля: морской, воздушный, автомобильный и железнодорожный. В поле деятельности Мурманской таможни входит весь Кольский полуостров и две государственные границы: с Норвегией и Финляндией. Сегодня в организации работы происходят изменения. Таможенники ждут принятия нового таможенного кодекса и федерального закона о таможенном регулировании. Кроме того, специалисты осваивают новые цифровые технологии, а также проводят регулярные встречи для решения вопросов.

Тимур Каримов, начальник мурманской таможни: «Мы перешли полностью на электронное декларирование товаров, т.е. без бумажного носителя. Мы перечисляем, перечислили вот на сегодняшний день более трех миллиардов рублей в федеральный бюджет. Работаем активно на продвижение электронной регистрации таможенных деклараций, в настоящий момент их уже порядка пятидесяти наверно».

Работники мурманской таможни сегодня принимали поздравления от главы города и заместителя губернатора. Зал был полон людьми в зеленых военных мундирах. На награждение пришли и ветераны таможенной службы.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «От того, как профессионально и качественно вы сработаете зависит и процветание нашей страны. Я хочу, чтобы вы не забывали об этом. Желаю вам процветания, удачи в ваших делах. Отдельные слова благодарности ветеранам таможенной службы за то, что вы передаете опыт, преемственность новому поколению таможенных служащих, работников».

За особые заслуги таможенникам вручали благодарственные письма и медали. Вместо привычного «спасибо», сотрудники с гордостью отвечали: «Служу Российской Федерации!».