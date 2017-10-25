Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие IV Дней инноваций Мурманской области

С сегодняшнего дня и до 27 октября на территории региона пройдут тренинги, лекции, вебинары на которых желающие смогут получить знания о том, как можно создать актуальный бизнес-проект, а также - ярмарка вакансий. Подробности в нашем следующем сюжете.

Мурманские учёные и студенты в ближайшем будущем смогут ворваться в бизнес со своими инновациями. Они - участники программы «УМНИК» фонда содействия инновациям, больше известного как фонд Бортника. Они придумывают не просто технологии, приносящие прибыль создателям, а стараются изменить мир.



Алексей Павлов, участник конкурсного отбора по программе «УМНИК» 2017: «Моя работа связана с использованием беспроводных многошаговых сетей. То есть, такие сети, которые не используют центральный узел для передачи данных, а связь осуществляется от узла к узлу. И на базе этих сетей, мы создаём мобильное приложение с помощью которых, в условиях отсутствия информационно-коммуникационной инфраструктуры, такой как мобильная сеть, интернет можно обмениваться информацией, данными, картинками, чем угодно».



Чтобы такая технология, которая принесёт связь в отдалённые районы страны и мира, заработала, нужны средства. Их автор может получить по программе «УМНИК» если пройдёт конкурсный отбор. И тогда, 500 тысяч рублей на два года должны довести эту идею до ума. И получить такую поддержку - реально.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Для поддержки проектов направленных на внедрение технологических инноваций в Мурманске действует представительство фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере. За время его работы отобрано 12 проектов, которым были предоставлены гранты на доработку идей с целью их коммерциализации».



Кроме того, ежегодно в Мурманской области власти выделяют на поддержку малого бизнеса около 50 миллионов рублей. За последние 5 лет новые предприниматели создали 1200 рабочих мест. Ещё 1300 - сохранено. Налоговые поступления в бюджет области от деятельности сегмента малого и среднего бизнеса 858,5 миллионов рублей.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Отдельным направлением мы ввели финансовую поддержку начинающих и действующих инновационных компаний в виде грантов. С 2014 года поддержка была оказана семи компаниям на общую сумму 2,5 миллиона рублей».

С сегодняшнего дня у заполярных студентов появилась ещё одна новая форма поддержки. Руководство Мурманского арктического государственного университета подписало соглашение с Фондом развития интернет-инициатив о сотрудничестве.



Маргарита Зобнина директор департамента экосистемных проектов Фонда развития интернет-инициатив: «Наш фонд существует с 2013 года и помогает стартапам развиваться. Причём, как финансированием, так и различными акселерационными образовательными программами. В 2014 году мы разработали курс развития интернет-предпринимательства для того, чтобы каждый студент мог создать свой интернет или IT-стартап и сейчас этот курс идёт в 140 вузах по всей России. Обучено более 7 тысяч студентов, они сделали около 1200 проектов».

И потребность в такой поддержке и таком образовании у студентов МАГУ есть. Здесь говорят, что бизнес-идеи у ребят появляются с завидной регулярностью. Поэтому и было решено им помочь всеми возможными средствами.



Ирина Шадрина и.о. ректора Мурманского арктического государственного университета: «У нас создаётся «Коворкинг51». Это студенческое объединение, которое будет актуализировать имеющиеся уже идеи, внедрять их в оболочку, в определённые кейс-стади, и уже внедрять, предлагать к производству. Ситуация такая, что Мурманская область нуждается в таких ребятах, идеях, в новых исключительных проектах».



И уже сегодня, все желающие узнать о секретах предпринимательства прослушали лекцию о криптовалюте. А завтра Дни инноваций придут в Апатитах, там в бизнес-инкубаторе северянам расскажут о мерах господдержки инновационных компаний и производственной поддержке.