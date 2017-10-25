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Телепрограмма на 26 октября (четверг)

18:3025 октября 2017Просмотров: 70

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 26 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

10:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 15 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Птичье кольцо.

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Разрушители заблуждений. 1 серия. Документальный фильм (16+)

                Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что —           мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий           Сергей                Шолохов и его сын Всеволод Москвин.

14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Кильдин. Камни-сундуки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+) 

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+) 

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.  

17:00 Познавательная программа (12+) 

Что такое IP-адреса? 

Черные дыры. 

Три состояния вещества. 

17:22 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Приключения Домовенка. Сказка для Наташи.

Приключения Домовенка. Возвращение Домовенка.

17:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Герман Крепс – гражданин Лапландии.

18:00 Телегазета (12+) 

18:30 Разрушители заблуждений. 2 серия. Документальный фильм (16+)

                Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что —           мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий           Сергей                Шолохов и его сын Всеволод Москвин.

19:30 Новости ТВ-21 (16+) 

20:00 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

20:45 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

21:00 Мамочки-2. 16 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                    

Заповедник. Сейдозеро.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

23:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

23:30 Твой мир. 16 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:20 Из коллекции ТВ-21 (6+)              

 

Заповедник. Снежный краб.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

02:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Твой мир. 16 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

 

Белое безмолвие. Песня Владимира Высоцкого «Белое безмолвие» стала главной темой в фильме. Мы «живём» вместе с полярниками, видим их глазами брошенные города, мужественных людей, суровую и прекрасную тундру.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)  

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

 

 

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