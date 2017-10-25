Телепрограмма на 26 октября (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Четверг, 26 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
10:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Мамочки-2. 15 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Птичье кольцо.
12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Разрушители заблуждений. 1 серия. Документальный фильм (16+)
Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что — мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий Сергей Шолохов и его сын Всеволод Москвин.
14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Кильдин. Камни-сундуки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
17:00 Познавательная программа (12+)
Что такое IP-адреса?
Черные дыры.
Три состояния вещества.
17:22 Мультимир (6+)
Раскраска.
Фиксики.
Приключения Домовенка. Сказка для Наташи.
Приключения Домовенка. Возвращение Домовенка.
17:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Герман Крепс – гражданин Лапландии.
18:00 Телегазета (12+)
18:30 Разрушители заблуждений. 2 серия. Документальный фильм (16+)
Почему мы так легко позволяем ввести себя в заблуждение? Что является фактом, а что — мифом? Разбираться с окружающими нас заблуждениями будут известный ведущий Сергей Шолохов и его сын Всеволод Москвин.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
20:45 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
21:00 Мамочки-2. 16 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Сейдозеро.
22:00 Новости ТВ-21 (16+)
22:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
23:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
23:30 Твой мир. 16 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
00:20 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Снежный краб.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
02:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Твой мир. 16 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
04:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Белое безмолвие. Песня Владимира Высоцкого «Белое безмолвие» стала главной темой в фильме. Мы «живём» вместе с полярниками, видим их глазами брошенные города, мужественных людей, суровую и прекрасную тундру.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)