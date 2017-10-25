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Уровень заболеваемости ОРВИ в Мурманской области остается ниже эпидемического порога

11:1525 октября 2017Просмотров: 102

По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в настоящее время на территории Мурманской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, заболеваемость гриппом не зарегистрирована. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. 

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

Вирусы, циркулирующие в настоящее время на территории области, относятся к вирусам негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус и т.п.).

Также в Мурманской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

Вакцинация против гриппа, как взрослого, так и детского населения, проводится эффективной и безопасной вакциной отечественного производства «Совигрипп», которая  обеспечивает защиту от штаммов вирусов, которые являются наиболее актуальными в эпидемиологическим сезоне 2017 – 2018 г.г.

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