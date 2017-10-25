16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Апатитах задержали мужчину, находящегося в розыске

10:3025 октября 2017Просмотров: 53

В Апатитах в Центр оперативного управления нарядами Росгвардии из полиции поступила информация о розыске местного жителя 1986 года.

Оперативная информация была доведена до всех наружных нарядов вневедомственной охраны. Проверяя места возможного пребывания подозреваемого, в Апатитах, в одном из домов Росгвардейцы задержал разыскиваемого мужчину.

Как было установлено, молодой человек разыскивается оперативниками уголовного розыска за совершение кражи денег из квартиры.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведется проверка, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

Читайте также
В Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожалоПрогулка по 19 веку. Как одевались придворные девушки?Мурманчанин не смог вылететь из России из-за долга в 250 тысяч рублейВ Мурманске сгорели два автомобиля
С 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедников27 октября в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатурыВ Мурманской области холодает. На дорогах местами гололедицаПолный Ягель: чем заняться в темноте, и является ли тёща другом человека?В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентовВостребованные специалисты мирового уровня. Марина Ковтун встретилась со студентами Кольского транспортного колледжа
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс