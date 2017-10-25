В Апатитах задержали мужчину, находящегося в розыске

В Апатитах в Центр оперативного управления нарядами Росгвардии из полиции поступила информация о розыске местного жителя 1986 года.

Оперативная информация была доведена до всех наружных нарядов вневедомственной охраны. Проверяя места возможного пребывания подозреваемого, в Апатитах, в одном из домов Росгвардейцы задержал разыскиваемого мужчину.

Как было установлено, молодой человек разыскивается оперативниками уголовного розыска за совершение кражи денег из квартиры.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведется проверка, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.