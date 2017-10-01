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Гость программы «Вовремя лайт» Сергей Сучков — управляющий директор ОАО «Севморнефтегеофизика»Сегодня, 20:301140«Крутящий момент»Сегодня, 20:151080Мурманчанам подозрительная фирма предлагает поменять водосчётчикиСегодня, 20:101020Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие IV Дней инноваций Мурманской областиСегодня, 20:091230Ремонт фасадов в центре Мурманска прекращают до весныСегодня, 20:081410
Мелочь для Машеньки. Сколько денег собрали для маленькой мурманчанкиСегодня, 20:07750Памятник воинам-оленеводам появится в МурманскеСегодня, 20:061040Не пристегнулся, не переобулся, не уступил. Сводка ДТП по Мурманской областиСегодня, 20:05900Вечный огонь зажгли в здании Мурманского технического университетаСегодня, 20:04780Сегодня отмечается День российского таможенникаСегодня, 20:031030
В конкурсную программу фестиваля «Северный характер» вошли 52 работыСегодня, 20:02710Деньги нужны всегда, с этим не поспоритьСегодня, 20:01830Полное видео программы «Новости»Сегодня, 20:00900Телепрограмма на 26 октября (четверг)Сегодня, 18:301230В Росляково столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшиеСегодня, 17:456340Губернатор Марина Ковтун: «У нас есть ресурсы, чтобы помочь в продвижении наиболее интересных инновационных проектов»Сегодня, 17:002330В подозрительной коробке, оставленной у здания Североморского суда, лежали старые вещиСегодня, 16:452160В Мончегорске пройдут соревнования по боксу памяти мэра города Игоря ЕрмаковаСегодня, 16:301770Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащимСегодня, 16:1537003 ноября в Мурманской области пройдет большой этнографический диктантСегодня, 16:006950КСО-отчет «Норникеля» получил платиновые награды в конкурсе MarCom AwardsСегодня, 15:471670Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами газеты «Североморский летчик» за 1944 годСегодня, 15:451890Министр энергетики России назвал себестоимость добычи нефтиСегодня, 15:302600Мурманским полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителяСегодня, 15:073590Пожилая северянка погибла сегодня в аварии на трассе «Кола»Сегодня, 14:466170
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