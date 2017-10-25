В Мончегорске пройдут соревнования по боксу памяти мэра города Игоря Ермакова

26 по 29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе Мончегорска будут проводиться Всероссийские соревнования по боксу класса А памяти мэра города Мончегорска Игоря Геннадьевича Ермакова.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.

На соревнования приедут сильнейшие спортсмены со всей России. Бои будут проходить в разных весовых категориях. Возраст спортсменов – 19-40 лет.

Программа соревнований:

26 октября с 15.00 до 20.00 – предварительные бои;

26 октября в 18.00 – торжественное открытие;

27 октября с 15.00 до 20.00 – предварительные бои;

28 октября с 14.00 до 18.00 – полуфинальные бои;

29 октября с 13.00 до 16.00 – финальные бои и награждение победителей и призеров.