16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске мужчина украл в торговом центре нижнее белье и попался охране

11:3025 октября 2017Просмотров: 103

Днем на пульт Центра оперативного управления Отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта – крупного торгового центра, расположенного в Мурманске.

Прибыв «по тревоге», сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина взял с прилавка мужское нижнее белье и прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товар, за что и был остановлен службой охраны торгового центра.

Мужчина был задержан сотрудниками ОВО по г. Мурманску по подозрению в совершении мелкого хищения (ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и доставлен в отдел полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что этот гражданин, будучи ранее подвергнутым наказанию в виде административного ареста за аналогичное правонарушение, попался на рецидиве.

Сотрудниками полиции было принято решение о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

 

 

Читайте также
Норвежский фильм с русской душой. Лента «Каренина и Я» откроет фестиваль «Северный Характер».Подводный крейсер Северного флота «Воронеж» уничтожил условную группировку кораблей у побережья Новой ЗемлиМурманчанин за ночь похитил четыре аккумулятора и две автомагнитолыТы – уникальная! Конкурс для талантливых девушек
Уровень заболеваемости ОРВИ в Мурманской области остается ниже эпидемического порогаДорожная полиция: уклонение от сдачи водительского удостоверения усугубляет ситуацию для водителяФлешмобы, песни и поэзия. Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежиВ Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожалоВ Апатитах задержали мужчину, находящегося в розыскеПрогулка по 19 веку. Как одевались придворные девушки?
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс