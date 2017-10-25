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В Мурманске сгорели два автомобиля

10:0025 октября 2017Просмотров: 129

25 октября  в 03 час. 56 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в  Мурманске, на ул. Скальная, д. 6.

В результате пожара  сгорел моторный отсек автомобиля Опель «Астра», передний бампер, передние колеса, закопчен салон.

У автомобиля Форд «Фокус» огнём повреждено правое крыло, бампер, закопчен салон.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек  личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. 

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