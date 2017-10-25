В Мурманске сгорели два автомобиля

25 октября в 03 час. 56 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Мурманске, на ул. Скальная, д. 6.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля Опель «Астра», передний бампер, передние колеса, закопчен салон.

У автомобиля Форд «Фокус» огнём повреждено правое крыло, бампер, закопчен салон.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.