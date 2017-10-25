В Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожало

Мурманское УФАС России проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.
Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года.
Результаты мониторинга розничных цен:
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
42,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
39,94 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
42,74 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 38,84 руб.
|
увеличение на 09 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 41,62 руб.
|
увеличение на 03 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 42,88 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
39,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
42,19 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,80 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
АИ-95
|
41,60 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
42,60 руб.
|
увеличение на 20 коп.
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,79 руб.
|
изменений не зафиксировано.
|
АИ-95
|
41,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
42,89 руб.
|
изменений не зафиксировано
Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.
Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года.
Результаты мониторинга розничных цен:
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
42,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
39,94 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
42,74 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 38,84 руб.
|
увеличение на 09 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 41,62 руб.
|
увеличение на 03 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 42,88 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
41,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
39,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
42,19 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
43,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
38,80 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
АИ-95
|
41,60 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
42,60 руб.
|
увеличение на 20 коп.
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,79 руб.
|
изменений не зафиксировано.
|
АИ-95
|
41,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
42,89 руб.
|
изменений не зафиксировано