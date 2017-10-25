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В Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожало

10:4525 октября 2017Просмотров: 120

Мурманское УФАС России проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега». 

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года. 

 Результаты мониторинга розничных цен: 

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

42,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

39,94 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,74 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,10 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: 

АИ-92

в среднем 38,84 руб.

увеличение на 09 коп.

АИ-95

в среднем 41,62 руб.

увеличение на 03 коп.

Дт/зим           

в среднем 42,88 руб.

увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

43,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: 

АИ-92

39,25 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,19 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: 

АИ-92

38,80 руб.

увеличение на 20 коп.

АИ-95

41,60 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

42,60 руб.

увеличение на 20 коп.

 

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: 

АИ-92

38,79 руб.

изменений не зафиксировано.

АИ-95

41,69 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

42,89 руб.

изменений не зафиксировано

Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г.

 

            Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

 

            Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

 

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года.

 

 Результаты мониторинга розничных цен:

 

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

42,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

 

АИ-92

39,94 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,74 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,10 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

 

АИ-92

в среднем 38,84 руб.

увеличение на 09 коп.

АИ-95

в среднем 41,62 руб.

увеличение на 03 коп.

Дт/зим           

в среднем 42,88 руб.

увеличение на 10 коп.

 

 

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

 

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

43,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

 

АИ-92

39,25 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,19 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

 

АИ-92

38,80 руб.

увеличение на 20 коп.

АИ-95

41,60 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

42,60 руб.

увеличение на 20 коп.

 

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

 

АИ-92

38,79 руб.

изменений не зафиксировано.

АИ-95

41,69 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

42,89 руб.

изменений не зафиксировано
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