В Мурманске топливо на большинстве заправок за неделю не подорожало

Мурманское УФАС России проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года.

Результаты мониторинга розничных цен:

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 42,40 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 39,94 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 42,74 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,10 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 38,84 руб. увеличение на 09 коп. АИ-95 в среднем 41,62 руб. увеличение на 03 коп. Дт/зим в среднем 42,88 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 39,25 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 42,19 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,80 руб. увеличение на 20 коп. АИ-95 41,60 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 42,60 руб. увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,79 руб. изменений не зафиксировано. АИ-95 41,69 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 42,89 руб. изменений не зафиксировано

Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 16 октября 2017 года по 22 октября 2017 года.

Результаты мониторинга розничных цен:

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 42,40 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 39,94 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 42,74 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,10 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 38,84 руб. увеличение на 09 коп. АИ-95 в среднем 41,62 руб. увеличение на 03 коп. Дт/зим в среднем 42,88 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 41,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,40 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 39,25 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 42,19 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 43,15 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 38,80 руб. увеличение на 20 коп. АИ-95 41,60 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 42,60 руб. увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: