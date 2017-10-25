В Мурманской области продолжается прием анкет на конкурс «Молодёжное признание – 2017»

В 2017 году награду вручат в 9 номинациях: «Достижение года», «Персона года», «Дебют года», «Прорыв года», «Открытие года», «Инициатива года», «Молодёжный вектор», «Молодёжная организация года», «Общественное признание».

Об этом сообщает "Чердак.ру".

Право на выдвижение участников конкурса предоставляется молодёжным и детским общественным объединениям Мурманской области, некоммерческим организациям, образовательным организациям Мурманской области, молодёжным инициативным группам, руководителям (специалистам) органов по делам молодёжи муниципальных образований Мурманской области и коллективам подведомственных им учреждений, специалистам Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Для выдвижения участников необходимо заполнить анкету-ходатайство установленного образца и в срок до 13 ноября 2017 года (16:00) направить в Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области по адресу электронной почты: kashirin@gov-murman.ru (с обязательным досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а).

К анкете-заявке в обязательном порядке прилагаются подтверждающие документы (дипломы, благодарности, сертификаты, фотографии, газетные статьи).

Подробная информация в положении о конкурсе и по телефону (8152) 44-17-06 – Александр Каширин, главный специалист отдела по делам молодёжи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области