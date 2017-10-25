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В Мурманской области провели командно-штабное учение «Технология-2017»

13:1825 октября 2017Просмотров: 50

25 октября  оперативным штабом в Мурманской области проведено командно-штабное учение  (КШУ) «Технология-2017» по пресечению условного «террористического акта» на промышленной площадке АО «Кольская ГМК» в пгт. Никель Печенгского района Мурманской области.

В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений на объекте промышленности.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону, МЛО МВД РФ на транспорте, ЦССИ ФСО России в Мурманской области, МЧС России по Мурманской области, администрации Печенгского района Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, администрации АО «Кольская ГМК», СУ СК РФ по Мурманской области.

По легенде учений, «террористы» осуществили «вооруженное нападение» на промышленную площадку АО «Кольская ГМК», взорвав производственное оборудование в одном из цехов. Часть «преступной группы»  укрылась в заводском здании.

Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого преступники обезврежены. Вторая группа «террористов», пытавшаяся скрыться вместе с заложниками, обнаружена и блокирована при попытке прорваться через Государственную границу РФ. «Преступники» обезврежены, «заложники» освобождены.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в КШУ «Технология-2017», с поставленными задачами справились успешно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области. 

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