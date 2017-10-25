В подозрительной коробке, оставленной у здания Североморского суда, лежали старые вещи

Сегодня утром, старшим группы судебных приставов по ОУПДС Геннадием Харченко, несшим службу в Североморском районном суде, при обходе территории, примыкающей к зданию суда, была обнаружена подозрительная картонная коробка, стоящая у ограждения.

О происшествии немедленно было доложено старшему судебному приставу отдела судебных приставов ЗАТО г. Североморск, председателю Североморского районного суда и сообщено в дежурную часть полиции.

В месте обнаружения подозрительного предмета выставлен пост для обеспечения безопасности. По указанию председателя суда проведена эвакуация сотрудников и посетителей из здания суда.

С прибывшими нарядами полиции проведено оцепление места обнаружения подозрительного предмета.

К месту происшествия прибыли взрывотехники Росгвардии, которые после проверочных работ определили, что содержимое не взрывоопасно.

Тревога оказалась ложной, в коробке находились старые ношенные вещи и обувь, сообщает пресс-служба Управление ФССП России по Мурманской области.