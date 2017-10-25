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Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим

16:1525 октября 2017Просмотров: 103

Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям с 1 января 2018 года.

На совещании с кабмином глава государства напомнил о том, что в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января.

При этом индексация пенсий военным пенсионерам - только с 1 февраля.

«Это касается 2,6 млн человек. Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше - сделать это синхронно. С 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам, - сказал Владимир Путин.

Президент уточнил, что к приравненным лицам относятся сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Нацгвардии, противопожарной охраны и другие, сообщает «Российская газета». 

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