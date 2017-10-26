Большинству россиян не важен пол кандидата в президенты

Для 54% россиян пол кандидата на выборах президента не имеет значения. Еще 38% граждан при прочих равных готовы голосовать только за мужчину. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного теме участия женщин в политике.

Социологи спросили россиян, за кого - мужчину или женщину - они проголосовали бы на ближайших выборах президента при прочих равных условиях (образование, возраст, опыт работы).

Голоса респондентов распределились следующим образом: 38% - за мужчину, 5% - за женщину, а 54% ответили, что пол кандидата в президенты для них не имеет значения.

«Система взглядов в нашем обществе меняется, половая принадлежность играет все меньшую роль при решении серьезных вопросов», - к такому выводу пришли социологи.

На вопрос, почему вы бы не стали поддерживать кандидата-женщину, респонденты отвечали, что «не женское это дело», а также называли представительниц прекрасного пола менее сильными, более эмоциональными, а их основным занятием - заботу о семье.

Основные аргументы в поддержку женщин звучали так: вдруг у них получится лучше управлять страной, миролюбие, практичность и рассудительность.

В целом социологи отмечают усиление роли женщин в политике: если в 1998 году почти половина россиян (45%) считала, что необходимо увеличить число женщин-политиков в нашей стране, то сегодня об этом говорят 32%, а доля тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 27% до 38%, сообщает Российская газета.

Около 10% граждан по-прежнему считают, что женщин в политике не должно быть вовсе.