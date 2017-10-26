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Центр психологического развития «Арктический вектор» открылся в МАГУ

20:0326 октября 2017Просмотров: 106

В Мурманском Арктическом Государственном Университете открылся центр психологического развития «Арктический вектор». Он создан по программе развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Событие долгожданное, говорят организаторы и те, кто пришёл на открытие. Ведь главная задача центра - создать пространство для талантливых, целеустремлённых, увлечённых студентов, которые смогли бы реализовать свои амбиции.

Татьяна Кузьмичёва, директор Психолого-педагогическогго института: «Причём амбиции в плане профессиональной реализации и своего личностного роста. И в перспективе быть конкурентоспособными, повести за собой лидеров, повести за собой молодёжь для решения очень важных, серьёзных, социально-значимых для региона проблем».

В структуру центра входит школа «Эффективная коммуникация». Отбор для обучения в неё проходил в два этапа среди 46 студентов МАГУ самых разных специальностей. Ведь, например, ораторское искусство и навыки командообразования пригодятся всем.

Татьяна Кузьмичёва, директор Психолого-педагогического института: «То есть задача центра это объединить инициативных студентов разных направлений подготовки. И 20 лучших студентов по итогам конкурсного отбора сегодня будут зачислены в школу «Эффективная коммуникация».

Валерия Ваганова, участник школы «Эффективная коммуникация»: «Я в будущем - психолог. И на самом деле это будет нужно. Работать с людьми, работать в команде, работать в разных коллективах - это всё пригодится и, надеюсь, мне это подойдёт».

По окончании обучения в школе «Эффективная коммуникация» обучающимся выдается соответствующий документ о повышении квалификации. Второй формат работы центра - научно-популярный лекторий «Разговоры о важном». Первая лекция уже состоялась 21 октября и показала, что интерес к такому живому общению огромен.

Татьяна Кузьмичёва, директор Психолого-педагогическогго института: «Зал был практически полон. Лекция вызвала большой интерес. И мы надеемся, что датой 16 декабря, а именно до 16 декабря у нас пока запланированы эти лекции, мы не ограничимся. И это будет действительно разговор о важном».

Партнерами Центра выступили областные Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство социального развития и образовательные организации. Узнавать о мероприятиях и следить за новостями центра можно на страничке «Арктического вектора» в интернете.

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