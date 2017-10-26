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Дети-сироты из Кольского района получили квартиры

15:4526 октября 2017Просмотров: 139

25 октября в администрации Кольского района прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам. Комфортабельное жилье получили пять человек.

За последние пять лет в Кольском районе за счет субвенции из областного бюджета однокомнатные квартиры получили 47 сирот. В этом году для них приобретены 12 жилых помещений, шесть человек уже обживают квартиры.

Об этм сообщает официальный сайт администрации Кольского района. 

- Я студент Мурманского арктического государственного университета, учусь на кафедре «История и право», - рассказал Алексей Скударников. – Конечно, самостоятельно приобрести жилье я бы не смог. Так что новая квартира для меня огромное подспорье. Администрация Кольского района пошла мне навстречу. Сначала мне планировали выделить жилье в поселке Мурмаши, но для меня это было очень неудобно, пришлось бы далеко ездить на учебу. Попросил дать поближе, и нашли! Я уже видел квартиру, просторная, светлая, в ней все есть для жизни, можно заезжать хоть завтра.

Среди получивших ключи от квартиры был и Владимир Голобков. Свое восемнадцатилетние он отпраздновал в прошлую субботу. По словам Владимира, администрация Кольского района преподнесла ему самый лучший подарок, о каком только можно мечтать. Сейчас юноша заканчивает 11 морской кадетский класс «Североморского кадетского корпуса» и размышляет над тем, куда поступать в дальнейшем. Мечтает открыть в Кольском районе настоящий ресторан французской кухни.

- Для каждого человека обретение собственного жилья - одно из самых важных событий в жизни, - подвела итоги мероприятия Ирина Непеина. - Мы надеемся, что получение ключей от квартир станет новой точкой отсчета в вашей жизни. Пусть в ваших новых домах всегда будут уют, любовь и комфорт. Пусть сбудутся все ваши мечты!

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