16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Этим летом было отмечено снижение количества погибших на водоёмах

20:0926 октября 2017Просмотров: 113

Сегодня в областном правительстве состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый вопрос был посвящён подведению итогов летнего периода и отдыху людей на водных объектах Мурманской области. Статистику озвучили сотрудники МЧС. И хотя этим летом было отмечено снижение количества погибших на водоёмах, цифры всё-равно остаются двузначными.

Владимир Туманов, главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам: «В общем на водных объектах погибло 26 человек. Из них трое несовершеннолетних. Это нашумевший случай в Мурманске, когда двое несовершеннолетних подростков упали с Кольского моста. И не менее трагичный случай произошёл в Кандалакше, когда в реку Нива по неосторожности упал восьмилетний мальчик».

Участники Комиссии обсудили меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах Мурманской области в осенне-зимний период и безопасность населения в период лавинной опасности в 2017-2018 годах.

Реклама
Читайте также
Полный Ягель: новая красная книга и свидание в помёте«Вовремя лайт»: новое в эндокринологии«Деньги любят»Российский вертолет с людьми на борту упал в море возле Шпицбергена
В Петербурге на конкурсе СеЗам в номинации «Телевизионная программа» победила передача ТВ-21 «Всходы коммунизма»В Санкт-Петербурге начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-ЗападаДети-сироты из Кольского района получили квартирыЗавтра в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатурыВ Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»В ДТП на территории Кольского района в октябре погибли 5 человек, 9 получили травмы
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс