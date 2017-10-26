Сегодня в областном правительстве состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый вопрос был посвящён подведению итогов летнего периода и отдыху людей на водных объектах Мурманской области. Статистику озвучили сотрудники МЧС. И хотя этим летом было отмечено снижение количества погибших на водоёмах, цифры всё-равно остаются двузначными.



Владимир Туманов, главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам: «В общем на водных объектах погибло 26 человек. Из них трое несовершеннолетних. Это нашумевший случай в Мурманске, когда двое несовершеннолетних подростков упали с Кольского моста. И не менее трагичный случай произошёл в Кандалакше, когда в реку Нива по неосторожности упал восьмилетний мальчик».



Участники Комиссии обсудили меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах Мурманской области в осенне-зимний период и безопасность населения в период лавинной опасности в 2017-2018 годах.