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Госдума рассмотрит проект повышения МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

11:3026 октября 2017Просмотров: 106

Госдума рассмотрит в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова на пленарном заседании.

«В ноябре также в первом чтении среди законопроектов, внесенных правительством, предполагается рассмотреть, в том числе, очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», - сказал он.


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