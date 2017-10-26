Госдума рассмотрит проект повышения МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

Госдума рассмотрит в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова на пленарном заседании.

«В ноябре также в первом чтении среди законопроектов, внесенных правительством, предполагается рассмотреть, в том числе, очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», - сказал он.





