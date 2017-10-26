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К столетию Великой русской революции. В Краеведческом музее открылась агитационных плакатов и фарфора

20:0226 октября 2017Просмотров: 92

«Революционный держите шаг». В краеведческом музее открылась выставка посвященная 100-летию Великой русской революции. Представлены политические плакаты и агитационный фарфор из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

А ты записался в добровольцы? Советский плакат появился в годы пролетарской революции и нес в то время народным массам призывы Коммунистической партии, звал на борьбу за свободу и справедливость. На стенах музея 33 плаката. Большая их часть была издана в 1960-80 годы и является по своей тематике агитационным плакатом массового тиража.

Александра Раздорова, сотрудник отдела фондов Краеведческого музея: «Выставка довольно таки сложная. Очень с осторожностью приходилось отбирать предметы. Не все плакаты разрешалось к показу. Довольно таки сложно, так как революция - это достаточно щепетильная тема и мы постарались сглаженно подойти к этому вопросу».

Не только плакаты несли агитационный смысл, но и фарфор. Музей представил 10 чайных предметов, которые были выпущены в период с 1918 по 21 годы на государственном, бывшем Императорском фарфоровом заводе. Над созданием произведений агитационного фарфора работала группа художников завода во главе с Сергеем Чехониным, русским графиком и живописцем. Он, к слову, разработал первый эскиз флага РСФСР и дизайн денежных купюр, которые назывались «моржовки». Они были в обиходе недолго - около двух лет - с 18 по 1920 год.

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