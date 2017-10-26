Кольская АЭС: полярнозоринские школьники стали финалистами конкурсов среди юных журналистов

Новый учебный год в городе Полярные Зори принёс профессиональные победы для будущих журналистов «Школы Росатома». Немировская Наталья стала победительницей заочного этапа Фестиваля школьной прессы «Rosatom’s COOL», а Смирнова Регина и Майорова Дарья вышли в финал конкурса телевизионной журналистки «Атом ТВ».



Конкурсные сюжеты создавались юными журналистами ежемесячно с декабря 2016 по сентябрь 2017 под девизом «Мы любим «Школу Росатома!» В них авторы рассказывали о людях и событиях, о насыщенной жизни атомградов, о школах и детских садах, в которых реализуются уникальные образовательные программы. Все работы размещены на созданном в рамках проекта «Школа Росатома» интернет-канале на видеохостинге YouTube.



Победа в заочном конкурсном этапе – это только первый шаг. Впереди будущих журналистов ждет продолжение творческой борьбы в финальных мероприятиях. В декабре г. Лесной Свердловской области организует на своей площадке мастер-классы для корреспондентов школьных газет. А в ЗАТО Заречный Пензенской области пройдёт двухдневный обучающий фестиваль для начинающих телевизионщиков и их руководителей.



Единое информационное пространство, созданное детскими СМИ, позволяет всем участникам различных проектов «Школы Росатома» обмениваться информацией, узнавать о событиях, происходящих в других городах.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.