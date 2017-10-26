Мурманчанам навязывают подозрительные медицинские услуги

Вылечат бесплатно, но это не точно. Мурманчанам в последнее время часто стали звонить неизвестные люди и навязывать медицинские услуги. Утверждают, что работают якобы от Минздрава. В антимонопольной службе предупреждают - это могут быть мошенники.

Схема такая: странные товарищи звонят всем подряд на домашние или мобильные телефоны. Рассказывают, что человек может взять талон и абсолютно бесплатно получить медицинскую помощь. Какую именно - не уточняют. В антимонопольной службе предупреждают: что это за компания - неизвестно, есть ли какие-то разрешительные документы - тоже непонятно.

Специалист УФАС Светлана Мороз рассказывает: недавно ей самой позвонили на сотовый из этой подозрительной конторы.



Светлана Мороз, главный специалист отдела рекламы и недобросовестной конкуренции мурманского УФАС: «Я ей задала вопрос: «Кто вас обязал довести информацию?» Она мне сказала: «Как кто? Минздрав. О том, что мы выдаем бесплатные талоны на посещение учреждения, мы находимся в здании на Сполохах». Это единственное, что я смогла выяснить. Дальнейшие мои вопросы вызывали в ней агрессию. Она стала разговаривать по-хамски и, выразившись нецензурно, бросила трубку».



Сотрудники УФАС предупреждают: будьте бдительны. Если вам звонят с подобными предложениями бесплатно подлечить, тщательно проверяйте всю информацию, а лучше вовсе не общайтесь со странными собеседниками.