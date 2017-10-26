Мурманчанин не смог улететь в Италию из-за задолженности по квартплате

В отделе судебных приставов Первомайского округа на исполнении находилось производство о взыскании с жителя Мурманска задолженности по оплате коммунальных услуг в размере более 30 тысяч рублей.

Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд должника из России.

Получив постановление, должник пришел к судебному приставу и пояснил, что у него есть тур в Италию, а ему стало известно об ограничении в выезде за пределы России.

Судебный пристав разъяснил мужчине основания для отмены и порядок снятия временного ограничения.

В течение получаса задолженность и исполнительский сбор были погашены, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.

При таких обстоятельствах пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд должника, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.