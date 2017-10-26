16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанин не смог улететь в Италию из-за задолженности по квартплате

11:0026 октября 2017Просмотров: 152

В отделе судебных приставов Первомайского округа на исполнении находилось производство о взыскании с жителя Мурманска задолженности по оплате коммунальных услуг в размере более 30 тысяч рублей.

Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд должника из России.

Получив постановление, должник пришел к судебному приставу и пояснил, что у него есть тур в Италию, а ему стало известно об ограничении в выезде за пределы России.

Судебный пристав разъяснил мужчине основания для отмены и порядок снятия временного ограничения.

В течение получаса задолженность и исполнительский сбор были погашены, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области. 

При таких обстоятельствах пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд должника, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Читайте также
В Мурманской области военнослужащий лишился работы, спасая лодку, которую унесло в мореВ Кандалакше поймали нетрезвого водителя на угнанном автомобилеНочью в отдельных районах Мурманской области до -12 градусовВодителя с многомиллионными штрафами обнаружили в Вологодской области
В Финляндии на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поездГосдума рассмотрит проект повышения МРОТ до прожиточного минимума в ноябре29 октября в Североморске пройдет молодежный историко-краеведческий квестПолиция Кандалакши разыскивает пропавшего Виктора ЧалковаВ Мурманской области продолжаются IV Дни инновацийС 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедников
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс