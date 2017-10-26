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Мурманская молодежь воровала тракторные аккумуляторы в Кольском районе

13:5626 октября 2017Просмотров: 23

В полицию Кольского района несколько дней назад обратились представители двух животноводческих хозяйств с заявлением о кражах аккумуляторов с сельскохозяйственной техники.

Неизвестные путем свободного доступа проникли на неохраняемую территорию фермы и похитили с восьми тракторов и одного грузового автомобиля «КАМАЗ» аккумуляторные батареи, причинив владельцу ущерб на 109 тысяч рублей.

В эту же ночь с прилегающей территории к другому крестьянско-фермерскому хозяйству злоумышленниками были похищены аккумуляторные батареи с трех тракторов, принадлежащих фермеру. Ущерб, причиненный владельцу техники, составил 32 тысячи рублей.

Полицейские установили, что хищения совершали двое граждан – ранее судимый за кражу и мошенничество житель Мурманска 1998 года рождения и не судимый мурманчанин 1998 года рождения. Оба злоумышленника не работают.

Подозреваемые были задержаны и опрошены. Задержанные сознались в содеянном, пояснив, что вывозили батареи, снятые с сельскохозяйственной техники, на легковом автомобиле.

Похищенные аккумуляторы они успели продать, выручив всего 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и изъяли похищенные аккумуляторы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время оба мужчины признаны подозреваемыми в хищении имущества двух животноводческих хозяйств на сумму более 140 тысяч рублей в составе группы.

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