На Северном флоте проходит испытания противодиверсионный катер проекта «Грачонок»

Четвёртый по счёту противодиверсионный катер, предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами соединений и объединений Северного флота, успешно проходит испытания в прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота.

Катер прибыл на флот летом этого года из Рыбинска, где был построен на судостроительном заводе «Вымпел». В настоящее время на нём испытаны системы гидроакустического, радиотехнического, артиллерийского и противодиверсионного вооружения.

Для борьбы с подводными диверсантами катер оснащён гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции, сообщает пресс-служба Северного флота.

Поражение обнаруженным боевым пловцам наносится при помощи реактивных глубинных гранат. Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.

Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой. Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.

После завершения полного цикла государственных ходовых испытаний противодиверсионный катер будет зачислен в боевой состав Северного флота. В настоящее время рассматриваются предложения о присвоении ему наименования.