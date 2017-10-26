Ночью в отдельных районах Мурманской области до -12 градусов

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днем от +2 до -3°. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 27 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 0..-2 небольшой снег без осадков Умба -2..-4 0..-2 небольшой снег без осадков Полярные Зори -4..-6 -1..+1 без осадков без осадков Апатиты -3..-5 0..-2 без осадков без осадков Кировск -3..-5 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Ковдор -4..-6 0..-2 без осадков небольшой снег Мончегорск -3..-5 -1..-3 без осадков небольшой снег Ловозеро -10..-12 -1..-3 без осадков небольшой снег Оленегорск -3..-5 0..-2 без осадков небольшой снег Никель -3..-5 0..-2 небольшой снег небольшой снег Заполярный -3..-5 0..-2 небольшой снег небольшой снег Североморск -2..-4 0..-2 без осадков без осадков Мурманск -2..-4 0..-2 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 октября