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Ночью в отдельных районах Мурманской области до -12 градусов

12:1226 октября 2017Просмотров: 41

Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днем от +2 до -3°. Местами гололедица. 

Прогноз погоды на 27 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

0..-2

небольшой снег

без осадков

Умба

-2..-4

0..-2

небольшой снег

без осадков

Полярные Зори

-4..-6

-1..+1

без осадков

без осадков

Апатиты

-3..-5

0..-2

без осадков

без осадков

Кировск

-3..-5

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-4..-6

0..-2

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-3..-5

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-10..-12

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-3..-5

0..-2

без осадков

небольшой снег

Никель

-3..-5

0..-2

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-3..-5

0..-2

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-2..-4

0..-2

без осадков

без осадков

Мурманск

   -2..-4

0..-2

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 октября

Температура воздуха

утром -2..-4 

днем 0..-2

вечером 0..-2

Осадки

 без осадков

без осадков

небольшой снег
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