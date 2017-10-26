«Норникель» принял участие в заседании комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП

Представители «Норникеля» приняли участие в заседании комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП, которое состоялось 24 октября.

Особое внимание комиссия уделила повышению финансовой нагрузки на бизнес, которое предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2018 г., а также в плане на 2019-2020 гг.

В заседании приняли участие представители комиссии РСПП по металлургическому комплексу, комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности, эксперты крупнейших предприятий нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетического сектора экономики, представители общероссийской общественной организации «Деловая Россия». «Норникель» представляла заместитель председателя комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, вице-президент компании, руководитель блока по взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных.

В фокусе внимания комиссии были вопросы энергоэффективности и получения комплексных экологических разрешений на объекты предприятий горнопромышленного комплекса.

Участники также обсудили вопросы инвестиционной активности в связи с планируемыми мерам по повышению финансовой нагрузки на бизнес, которые отражены в проекте федерального бюджета на 2018 г. и плане на 2019-2020 гг. Речь идет об индексации ставок утилизационного сбора на 15% на колесные самоходные транспортные средства, об инвестиционном сборе в морских портах с 2019 г., а также о введении утилизационного сбора на отдельные виды продукции машиностроения, ввозимые в РФ или произведенные в России. Предполагается, что утилизационный сбор будет распространен на продукцию отраслей энергетического и тяжелого машиностроения (включая нефтегазовое).

При этом отмечалось, что правительство России приняло решение о введении моратория на новые неналоговые платежи. Федеральным органам исполнительной власти поручено (поручение № ДМ-П13-353 от 25 января 2017 г.) в целях обеспечения дополнительных гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности воздержаться от принятия и внесения в правительство РФ проектов актов, предусматривающих введение новых платежей до принятия федерального закона, устанавливающего общие требования к порядку их исчисления, размерам и срокам введения в действие.

Итогом обсуждения стало решение, о необходимости формирования консолидированного мнения ведущих деловых бизнес-объединений России (РСПП, ТПП РФ, Опора России Деловая Россия) по поводу увеличения финансовой нагрузки на бизнес для последующего обращения в правительство.