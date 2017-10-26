Отсутствие аптечки и медосмотра – самые популярные нарушения водителей маршруток

Сегодня на дорогах Мурманска сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей среди водителей маршруток и простых автолюбителей. А во время акции «Пешеход» - юным участникам дорожного движения инспекторы дарили светоотражатели.

Водитель и пешеход - проблема всегда актуальная. Нарушителей хватает с обеих сторон. Перешел в неположенном месте, не пропустил пешехода - штраф. Да и среди водителей маршрутных транспортных средств нарушителей также не мало. Отсутствует аптечка, не пройден медосмотр - транспортное средство не пригодно для эксплуатации. Кто прав, кто виноват - разберутся сегодня инспекторы ГИБДД.

Инспектор ГИБДД останавливает маршрутку под номером 10. Проверка документов, осмотр салона, шин - всё по правилам. Но вот и первое нарушение - отсутствует аптечка. Водитель проходит в машину ДПС, полагается штраф. Рейды по маршруткам - явление уже регулярное, говорят инспекторы, и, как показывает практика, полезное. Нарушителей становится гораздо меньше, штрафы внушительные, и не соблюдать правила дорожного движения владельцам микроавтобусов просто невыгодно. Но безопасность на дороге зависит от всех участников движения, в том числе и пешеходов. Они тоже нередко попадают в поле особого внимания сотрудников ГИБДД.

Ольга Ратова, инспектор ГИБДД: «Если касаться акции «Пешеход», которая проводится у нас с 23 октября, то уже за несколько первых дней было выявлено более двухсот нарушений правил дорожного движения. Из них более сорока - только пешеходами. Есть водители, которые, несмотря на присутствие сотрудников госавтоинспекции на пешеходном переходе, все равно не пропускают пешехода».

Сегодня автовладельцы оказались более законопослушными - при нашей съёмочной группе пешеходов пропускали все без исключения. Не забывают инспекторы ГИБДД и о самых маленьких участниках движения. Для детей приготовлены специальные светоотражатели.

Ольга Ратова, инспектор ГИБДД: «Мы работаем с пешеходами, с родителями, с детьми, напоминаем о правилах соблюдения, дарим световозвращающие элементы, в основном детям. Задаем им вопросы, они на них отвечают - иногда правильно, иногда не очень. Но в основном дети молодцы, отвечают верно, как правильно вести себя на проезжей части».

Кстати, по правилам дорожного движения такие светоотражатели обязан носить каждый ребенок, но только за пределами населенных пунктов. В черте города это лишь рекомендация. Но безопасность, как известно, личное дело каждого. Поэтому значки пешеходы берут охотно.

Рейд продолжался еще несколько часов во всех районах города. Всего было выявлено 26 нарушений. Из них три касаются перевозки пассажиров. Двое водителей не пропустили пешеходов, среди последних тоже нашлось четыре нарушителя. Так же претензии сотрудников ГИБДД к водителям были связаны с тонировкой, проездом на красный, отсутствием страховки или водительских прав.