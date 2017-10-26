16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего Виктора Чалкова

10:4526 октября 2017Просмотров: 43

Разыскивается пропавший без вести Чалков Виктор Филиппович  1954 года рождения, уроженец пос. Лесозаводский Мурманской области.

Мужчина 29 июня 2013 года  вышел из дома в Кандалакше в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В июле 2013 года он был объявлен в федеральный розыск.

Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, 165 см, волосы темные с сединой, коротко стриженные.

Был одет: в женскую матерчатую куртку темного цвета до пояса, брюки серого цвета, кеды темно-синего цвета. 

Последний раз видели рыбаки 8 июля 2013 года в районе мыса Нищенский, в 8 км от пос. Лесозаводский.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Чалкова Виктора Филипповича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам: 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», круглосуточно), 8 (815-33) 5-21-85 или  8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»).

Конфиденциальность гарантируется.

Читайте также
Мурманчанин не смог улететь в Италию из-за задолженности по квартплатеВ Мурманской области продолжаются IV Дни инновацийС 25 октября в Североморской епархии начнется пребывание ковчега с мощами новомученников и исповедниковСевероморских пятиклассников посвятили в кадеты на борту флагмана Северного флота
Причиной отключения света в Первомайском округе Мурманска стал заводской дефект оборудованияВыступление Владимира Путина на заключительном шоу «Россия» в Сочи на ВФМСВовремя: новое в эндокринологииВ Мурманской области ожидается до -5 градусовГость программы «Вовремя лайт» Сергей Сучков — управляющий директор ОАО «Севморнефтегеофизика»«Крутящий момент»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс