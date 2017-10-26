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Полное видео программы «Новости»

20:0026 октября 2017Просмотров: 32

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 26 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Странные звонки от непонятной компании. Неизвестные люди предлагают мурманчанам медицинские услуги.

Водителям - штраф, детям - яркие светоотражатели. Очередной рейд ГИБДД прошел сегодня в Мурманске

Площадка для талантливых и амбициозных. В Мурманском Арктическом Государственном Университете открылся центр психологического развития.

К столетию Великой русской революции. В Краеведческом музее открылась выставка агитационных плакатов и фарфора.

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