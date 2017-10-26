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Причиной отключения света в Первомайском округе Мурманска стал заводской дефект оборудования

09:4026 октября 2017Просмотров: 127

Временное ограничение электроснабжения потребителей Первомайского округа Мурманска 23 октября произошло из-за заводской неисправности микропроцессорного блока терминала основных защит трансформатора Т-1 подстанции ПС-4.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 

«К сожалению, подобные дефекты, как правило, могут быть выявлены только уже в процессе эксплуатации оборудования, - пояснил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин. – У нас есть все юридические и технические  основания, чтобы на основании действующего законодательства и договорных актов предъявить производителю оборудования официальную претензию, и её уже готовят наши специалисты. Для нас абсолютно недопустимо, чтобы в осенне-зимний период на наших объектах имели место подобные инциденты». 

Напомним, 23 октября в 15.12 произошло отключение оборудования подстанции ПС-4 (110 кВ). В результате инцидента было частично ограничено электроснабжение потребителей в Первомайском округе Мурманска.

Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») восстановили электроснабжение потребителей в 17.40.

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